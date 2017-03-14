街友逗留桃園巨蛋 體育局挨轟假結案

市立體育館外圍騎樓被街友堆置雜物，桃園市體育局透過市政信箱回應投訴市民已結案，卻沒有徹底解決問題，因此挨轟。（記者陳昀攝）

2017-03-14 21:41

［記者陳昀／桃園報導］桃園市立體育館（桃園巨蛋）外圍騎樓被街友堆置許多棉被、雜物，市民林小姐向市政信箱反應，桃園市體育局昨天回覆已清理完畢、結案，但林小姐今天到市立體育館時發現雜物還在，認為根本是假結案，氣得向市議員范綱祥投訴，認為體育局管理不善，大罵：「世大運都要來了，體育局還在睡！」

桃園市體育局長夏金興回應說，已行文社會局及警察局協助處理，對此，警方證實經常接到體育局電話，前往協助勸離，桃園市社會局則說，上次接獲體育局通知是去年12月的事，今年沒有再接到消息，市立體育館的場地管理屬體育局權責，社會局沒有權力擅自介入，但還是會派員與街友溝通。

投訴的林小姐表示，前陣子發現許多街友聚集在市立體育館外圍，有時晚上運動經過，在轉角突然撞見會有些不安，且街友堆放的雜物也影響市容，她3月2日向市政信箱反應、昨天接到體育局回覆已結案，今天卻發現雜物還在、街友也還未離開，讓她忍不住向范綱祥投訴，覺得體育局的態度實在太散漫。

范綱祥指出，街友逗留市立體育館的問題已有一段時日，他向體育局反映多次沒有改善，如果體育局沒辦法自行處理，應該聯繫社會局等相關單位，給予街友協助，不要讓市民因為觀感問題而望之卻步，浪費市立體育館這麼好的運動場所，更呼籲市府要有積極作為。

夏金興解釋，市立體育館去年9月開始整修、外圍裝設鐵皮圍籬後，許多街友開始進入逗留，體育局一直有加強人力巡查、清理環境，連他本人也經常前往與街友溝通，但街友仍不願離去，還告訴他「舉辦世大運時就會離開，不會影響活動舉行」，讓他很頭痛。

夏金興表示，為了解決這個問題，體育局已行文社會局、警察局協助處理，不過，社會局說，體育局最新一件通報是去年12月，當時社會局曾前往市立體育館，在徵得一名街友同意後協助安置，但社會局沒有強制安置街友的權利，只能多溝通。