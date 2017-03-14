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台塑內賊勾結業者A回扣 判賠共9746萬

2017-03-14  20:02

〔記者王定傳／新北報導〕台塑集團總管理處採購人員陳振偉，勾結日新貿易、龍德等公司負責人王蕙蘭與陳帝君，拉高報價，以縮短詢價日等方式得標，賺取價差，陳五年收951萬元回扣，一審法院依偽造文書罪判他6年8月徒刑，台塑海運等公司提出求償，新北地院再判陳及王蕙蘭與陳帝君賠償總計9746萬餘元。

檢調調查，陳男從98年起擔任採購主辦，而台塑集團招標案多設網站讓廠商自行詢價、報價，按內規應公告28天。

99年至103年間，陳振偉與陳帝君及王蕙蘭勾結，雙方合作拉高報價「灌水」，刻意縮短詢價日數，最短竟只公告一天，其他有意價標的廠商根本來不及參與，網站即因詢價截止而關閉，王、陳因而輕鬆得標。

陳振偉為讓報價合理，避免「獨家」報價出現，曾拿其他公司前案報價存檔，修改內容後，偽造報價單「陪標」；一審法院判陳6年8月徒刑，另依背信罪，判王蕙蘭與陳帝君分別2年與3年6個月徒刑。

高院仍在審理刑事部分，台塑海運等公司提求償，法官審理後判陳振偉及王蕙蘭賠償台塑海運等三家公司4936萬餘元，陳振偉另與陳帝君賠償4810萬餘元，合計9746萬餘元；可上訴。

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  • 新北地院。（資料照，記者王定傳攝）

    新北地院。（資料照，記者王定傳攝）

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