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通往泰安溫泉區道路落石砸車 女駕駛受傷送醫

41歲張姓女子駕駛小客車，遭多顆落石砸中，車頭凹陷毀損、駕駛座擋風玻璃破裂，張女頭部受傷送醫。（記者彭健禮翻攝）

2017-03-14  19:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鋒面來襲，北台各地今天雨勢不斷，苗栗縣通往泰安溫泉區的苗62線，傍晚5點多發生落石，41歲張姓女子駕駛小客車，遭多顆落石砸中，車頭凹陷毀損、駕駛座擋風玻璃破裂，張女頭部撕裂傷送醫，進行電腦斷層掃瞄中。

轄區大湖警分局龍山派出所，晚間5點多，接獲報案，指苗62線6.5公里處，有落石砸中小客車。

警方到場，現場有3顆大小超過50公分立方的落石散落路面，小客車則車頭凹陷變形，擋風玻璃碎裂，駕駛張女則頭部流血，飽受驚嚇，通知消防隊將她送醫。

警方到場見到落石現場，也替張女捏了一把冷汗，表示，若稍微偏差一點，砸到車頂或駕駛座，後果恐不堪設想。

警方調查，張女為泰安鄉錦水村民，當時準備開車返家。張女送醫後，狀態穩定，正進行電腦斷層掃瞄中；警方已封閉現場，並請鄉公所通知廠商排除中。

苗62線6.2公里處，於去年1月初，也發生落石砸車意外，造成車內一對夫妻受傷，警方提醒路過人車小心通行。

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  • 41歲張姓女子駕駛小客車，遭多顆落石砸中，車頭凹陷毀損、駕駛座擋風玻璃破裂，張女頭部受傷送醫。（記者彭健禮翻攝）

    41歲張姓女子駕駛小客車，遭多顆落石砸中，車頭凹陷毀損、駕駛座擋風玻璃破裂，張女頭部受傷送醫。（記者彭健禮翻攝）

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