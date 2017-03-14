中國女嫁來台開賭場 警聽聲逮人

2017-03-14 21:46

〔記者邱奕統／桃園報導〕從中國嫁來台灣的44歲韓姓女子，涉嫌在桃園市蘆竹區開設賭場，警方昨天深夜獲報包圍賭場逮人，當場查獲韓女與8名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

警方表示，韓女為了避人耳目，將賭場開設在蘆竹偏僻郊區的鐵皮貨櫃屋內，沒想到貨櫃屋隔音差，鄉下夜晚又安靜，賭場人聲鼎沸反而引人注意。

警方說，獲報後，昨晚前往查緝，將賭場周邊各出入口封鎖後，隨即入內逮人，當場查獲韓女與8名賭客，賭客打麻將打到一半見警方入內，個個傻眼，警方也查扣麻將、籌碼等證物，韓女坦承提供麻將、賭桌等開設賭場，並供稱每次抽頭200元。