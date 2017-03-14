視障女意外落軌 捷運台電大樓站虛驚
2017-03-14 20:37
被救起的視障女子，手中緊拉著導盲犬的項圏驚魂未定。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北捷運台電大樓站傍晚驚傳落軌意外！年約20歲的視障女子牽著導盲犬，站在往松山方向的月台時，不知何故突然跌落軌道，所幸及時斷電，站長和保全人員將她扶上月台，檢傷後女子拒絕送醫，隨即牽著導盲犬離去。
台北消防局119勤指中心今天傍晚5時52分據報，位於北捷台電大樓站，疑似發生落軌意外，趕緊派出救護車及人員馳往，發現落軌女子已經由捷運警察和站務人員救起，初步檢視女子頭部紅腫，無明顯外傷。
台北捷運公司表示，女子為視障人士，牽著導盲犬站在往松山方向的月台，不知怎地在5時51分突然摔下月台，站務人員發現，立即斷電並通知110、119及捷警；站長先行救援，在52分時，將這名視障女子扶上月台，全線恢復正常營運。
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