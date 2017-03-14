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新店無人屋突竄黑煙 鄰居嚇得四處奔逃

2017-03-14  19:11

〔記者陳薏云／台北報導〕今晚間5時許，新北市新店區竹林路2巷內一處民宅2樓突然竄出黑煙，對面民眾聞到濃濃焦味探頭一看，發現該戶竟竄出火舌，嚇得急忙報警，新北市消防局立刻派出22輛救災車前往，經20分鐘打火，熄滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，該棟住宅共5層樓，2樓與3樓皆屬於同一個屋主，由於報案人一開始無法確認屋內是否有人，警消刻不容緩，立刻布水線搶救，寧靜的住宅區突然傳來大量警笛聲，也讓鄰居嚇得四處奔走，所幸聯絡上屋主後表示屋內無人，燃燒面積約1平方公尺，疑為陽台雜物起火，詳細起火原因仍待釐清。

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  • 新店區竹路路一處民宅竄出火舌，警消趕往救援。（記者陳薏云攝）

    新店區竹路路一處民宅竄出火舌，警消趕往救援。（記者陳薏云攝）

  • 新店區竹路路一處民宅竄出火舌，警消趕往救援。（記者陳薏云攝）

    新店區竹路路一處民宅竄出火舌，警消趕往救援。（記者陳薏云攝）

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