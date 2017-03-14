與老闆車上激情，老闆娘找徵信社抓猴，女員工挨告、丟工作
2017-03-14 21:46
〔記者王俊忠／台南報導〕工程行陳姓女員工與已婚老闆搞外遇，老闆娘找徵信社跟蹤拍照，拍到兩人在車上偷情並指控丈夫為女員工口交。一審法官檢視照片影像未發現有口交情事，但女員工只穿內褲與老闆身體交疊，老闆頭部又貼近女員工下體、還摸女方臀部，超越已婚男女正常社交行為，判女員工要賠十萬元給老闆娘；女員工也為此丟了工作！
老闆娘表示，與吳姓丈夫婚後家庭美滿，一起創立工程行事業，但陳女身為公司員工，竟與她丈夫大搞婚外情，104年8月，陳女與老闆把車停在永康工業區一處停車場，兩人在車後座激情，被拍下影片，拍攝者還說女的很賣力，有口交！
105年4月初，吳男開車載陳女到南市北區花園夜市停車場旁，吳妻委請徵信社與警方到場「抓猴」。吳妻說當時陳女沒穿內外褲，丈夫正為陳女口交，兩人婚外情行為嚴重侵害其配偶權，要向陳女求償。
陳女辯解說，她與老闆不當交往行為是突發、單次的，並非老闆外遇對象，104年8月，是因老闆向她訴苦，一時同情才與老闆短暫擁抱；105年4月那次是她與老闆在車內討論事情，老闆佔她便宜到後座摸她，遭老闆脫掉外褲撫摸，她還穿著內褲，老闆未對她口交。
台南地院法官檢視照片影像未發現有口交情事，兩人第一次是在車內短暫擁抱；第二次時，女員工只穿內褲與老闆以男在上、女在下方式身體交疊，老闆頭部正面很貼近女員工下體、還用手摸陳女臀部，的確超越已婚男女正常社交行為，判女員工要賠償老闆娘，此案還可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 吸毒青少年減少 美專家：手機讓吸毒者大減
- NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯
- 美國前副國務卿阿米塔吉 今晚率團訪台
- 總統參訪台車 期勉當產業龍頭
- 《國際現場》冰島全面解除資本管制
- 攜手北醫大 馬祖要發展海芙蓉產業
- 下架前打折促銷？媒體爆過期乳瑪琳第2件6折
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- 配角變主角 作家推恆春「蘿蔔宴」
- 為何大姊配大臉？Selina氣到想刪她電話
- 小球緊握好心人 初體驗獻小鮮肉
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 讓品格教育發芽 法鼓山辦教師研習營
- 疫病》1歲半男童染腸病毒 今年首例重症個案
- 中國高二生砍傷老師 反遭教師圍毆致死
- 推動社會住宅 中市府將成立「住宅發展工程處」
- 李學人／她之三
- 瓊瑤交待身後事 兒媳這樣回應…
- 經典賽》從「經」以後 劉玠廷：組訓分級應落實
- 張正琪指控台大暗盤會議 郭大維出示登機證駁斥
- 醫病》九旬嬤跌床骨折 骨水泥讓她不痛了
- 3400名中國客拒登濟州島 疑似直銷公司宣傳手法
- 王要母親別和解 「免得賠錢賠兒子」
- 演出《金剛》被稱可有可無 她幹掉「雙冰」強攻好萊塢
- 日勞資雙方決定 月加班不超過100小時
- 火燒完水車才到 南投偏鄉苦爭救火隊
- 經典賽》墨勝委晉級？ 大聯盟搞烏龍
- 林妏霜／沙丘特許時間
- 應成立國家鑑識機構？ 法部：發生爭議怎麼辦？
- 《美隊3》這一幕藏玄機 小勞勃道尼揭鋼鐵人大秘密！
- 屏東縣勞動檢查 台鐵與統聯都違反勞基法
- 死者胞姊︰法律都保護犯罪的人
- 認了「使用茄子蛋專輯」 滅火器前東家致歉
- 獨盟》高知「超VIP」禮遇曼尼 私人司機、壽司吃到飽
- 左營老夫妻不離棄 六旬照顧九旬植物人
- 《金剛：骷髏島》全球熱賣44億 全台4天破1.1億
- 產業專區去年流標 月底重新來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：與老闆車上激情，老闆娘找徵信社抓猴，女員工挨告、丟工作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分