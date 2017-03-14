與老闆車上激情，老闆娘找徵信社抓猴，女員工挨告、丟工作

2017-03-14 21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕工程行陳姓女員工與已婚老闆搞外遇，老闆娘找徵信社跟蹤拍照，拍到兩人在車上偷情並指控丈夫為女員工口交。一審法官檢視照片影像未發現有口交情事，但女員工只穿內褲與老闆身體交疊，老闆頭部又貼近女員工下體、還摸女方臀部，超越已婚男女正常社交行為，判女員工要賠十萬元給老闆娘；女員工也為此丟了工作！

老闆娘表示，與吳姓丈夫婚後家庭美滿，一起創立工程行事業，但陳女身為公司員工，竟與她丈夫大搞婚外情，104年8月，陳女與老闆把車停在永康工業區一處停車場，兩人在車後座激情，被拍下影片，拍攝者還說女的很賣力，有口交！

105年4月初，吳男開車載陳女到南市北區花園夜市停車場旁，吳妻委請徵信社與警方到場「抓猴」。吳妻說當時陳女沒穿內外褲，丈夫正為陳女口交，兩人婚外情行為嚴重侵害其配偶權，要向陳女求償。

陳女辯解說，她與老闆不當交往行為是突發、單次的，並非老闆外遇對象，104年8月，是因老闆向她訴苦，一時同情才與老闆短暫擁抱；105年4月那次是她與老闆在車內討論事情，老闆佔她便宜到後座摸她，遭老闆脫掉外褲撫摸，她還穿著內褲，老闆未對她口交。

台南地院法官檢視照片影像未發現有口交情事，兩人第一次是在車內短暫擁抱；第二次時，女員工只穿內褲與老闆以男在上、女在下方式身體交疊，老闆頭部正面很貼近女員工下體、還用手摸陳女臀部，的確超越已婚男女正常社交行為，判女員工要賠償老闆娘，此案還可上訴。