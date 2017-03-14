捷運台電大樓站視障旅客落軌 現已恢復正常營運
2017-03-14 18:25
〔即時新聞／綜合報導〕今天晚間捷運台電大樓站有視障女乘客落軌，捷運公司花了5分鐘排除，目前捷運已經恢復，而女乘客無明顯外傷，已自行離開。
今天晚間5點51分，有名20多歲、有導盲犬陪伴的視障女子掉落捷運台電大樓站往松山方現的月台軌道中，捷運人員立刻斷電處理。之後捷運人員花5分鐘排除狀況，目前已恢復正常。
事後消防人員也趕到現場檢視女子狀況，女子頭部雖有部分紅腫，但無明顯外傷，她在休息一會兒後就自行離開了。
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