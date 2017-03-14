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網搜「刀刺哪裡會致命」 高2少年砍父遭訴

2017-03-14  18:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名16歲的高二生，去年9月19日上午凌晨6時許，疑因父親功課盯太緊，起床後感到異常憤怒，竟持藍波刀朝熟睡中父親的太陽穴、頸部、背部等部位砍殺，造成父親頭、頸、手等20多處受傷，幸送醫後挽回一命，少年犯案後原想跳樓自殺，後逃至住家附近的早餐店，請老闆娘代為報警自首，因滿手是血，嚇壞老闆娘，新北地檢署今依殺直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴少年。

警詢時，少年說「爸爸盯我功課盯太緊」才犯案；庭訊時則表示，當天起床後覺得「各方面的壓力都到臨界點」，才會持刀砍殺父親。

檢方調查，少年曾與友人提及自殺或殺同學想法，也曾於網路搜尋「被打到太陽穴」、「刀刺哪裡會致命」、「刀砍脖子會死嗎？」等關鍵字，檢方將他送至醫院做精神鑑定，鑑定認為案發時，少年處心神喪失狀態，加上犯案後主動報警自首，因此建請院方減輕其刑。

據悉，少年就讀新北市升學率頗佳的公立高中，因父親對他期望高，希望考取國立大學資訊科系，少年課業壓力大，事後也很後悔。陳父傷勢恢復後，對愛子一時失控，犯下殺人未遂案，做父親的雖心痛，仍選擇原諒。

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  • 新北地檢署。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北地檢署。（資料照，記者陳慰慈攝）

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