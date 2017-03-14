女護理師為紓壓 竟到藥妝店做了這件事...

2017-03-14 18:10

〔記者余衡／新北報導〕38歲鄭姓女護理師，昨天晚上6點多走進新北市鶯歌區建國路上一間藥妝店，她先假裝在店內閒逛，後來走到開架式彩妝櫃旁邊作勢挑選商品，趁店員不注意時偷走架上兩支總價680元的唇蜜，她得手後立即走出店外，但防盜器警鈴隨之大作，店員立刻將她攔下報警處理。

警方趕抵當場以竊盜現行犯逮捕鄭女，她警訊時坦承行竊，供稱因為「最近工作壓力大，才藉由偷東西紓壓」，警方感嘆她工作薪資不低卻糊塗觸法，全案訊後依竊盜罪移送法辦。