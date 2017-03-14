裝監視器拍鄰居門口 醫師判賠5萬

2017-03-14 18:10

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓醫師因汽車遭潑漆，且認為對門朱姓鄰居常嚼檳榔，門口又掛「帳務整合籌備處」，因此在住處門口裝設監視器，引起朱男及方姓屋主不滿，提訴拆除並賠償，新北地院法官認為，王男所為已侵犯鄰居隱私，判決拆除，並賠償5萬元，可上訴。

方、朱兩人提訴指出，王男從前年3月起，在門口加裝監視器，由於鏡頭為旋轉式，加上可透過手機或電腦監控，並朝著樓梯間及走道等公共空間拍攝，導致進出都被監視，毫無隱私可言，曾要求拆除卻遭拒，因而提訴請求拆除，並按月賠償3萬元。

王男反駁，他與方男家人有糾紛，前年汽車遭不知名人士潑漆，案件尚未偵破，對門的朱姓男子又常身著短褲拖鞋、口嚼檳榔現身，門口掛著「帳務整合籌備處」招牌，也就是催收帳款的資產管理顧問公司，為自保才裝設監視器。

王男主張，安裝監視器經過社區主任同意後，由資訊工程人員協助安裝，並非「私自安裝」，拍攝範圍只有方男大門前方，沒有拍到大門，未侵犯隱私。

方男則指，家人與王男並無特殊糾紛，潑漆更與他們無關，因上面噴的字是「奸女淫婦」，朱男只是他的好友，借住該處，想做點生意，掛上的招牌卻讓王男有不同聯想。

法官認為，王男裝設監視器行為，未經該社區區分所有權人會議決議同意，王也無法證明方男親友曾同意裝設監視器，加上監視器拍攝範圍包含樓梯間、走道及電梯，也可以看到方家大門，判決拆除並賠償5萬元。

法官也認為，王男聲稱與方男家人有糾紛，但難以證明與方男有關，朱男行徑也屬於臆測之詞，縱有防衛必要，隨身攜帶照相機或錄音機（筆），足以防止雙方衝突及保全證據。