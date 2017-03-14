開完房間被逮 女毒蟲撇清：車手男「只是朋友」
2017-03-14 17:59
〔記者王捷／台南報導〕王姓男子是詐騙集團車手，與有吸食毒品習慣的謝姓女子相當親密，王男為討好謝女，將詐騙所得12萬給謝女，13日晚間還與謝女到高檔汽旅投宿，共度白色情人節，警方趁兩人外出時逮人，並在謝女身上起出大筆現金與毒品，謝女直呼12萬現金都是王男的，兩人「只是朋友」，對王的詐欺不知情，王男則說，不如以後別當朋友，讓現場氣氛好尷尬，今日警方將兩人依毒品、詐欺罪嫌移送法辦。
26歲的王男有毒品、詐欺前科，警方是由另一起詐欺案循線發現王男涉案，經過幾天跟監，警方發現王男與謝女相當親密，還一起盜領，由於兩人關係非比尋常，懷疑可能是同一個詐欺集團的共犯，王男也有所警覺，開始不跟謝女一起行動，改搭計程車與謝女會面。
13日晚間，警方得知謝女搭一名簡姓友人的車，要到南區的高檔汽旅與謝男會面，即在旅館外埋伏，直到兩人出門時，警方才將兩人逮捕，出示拘票告知王男懷疑他涉嫌詐欺案，並在謝女身上發現大筆現金與一小包毒品，令警方起疑。
王男向警方坦承，12萬是不法所得，是為了討好謝女才贈送給他，謝女疑似擔心自己涉入詐欺案，立即反駁12萬只是王男借放，兩人只是朋友關係，王男當下不悅地說，不如以後別聯絡，別當朋友，讓現場氣氛一度尷尬。
警方懷疑，王男、謝女可能是同一個詐騙集團，或是兩人因毒品相聚，訊後將王男、謝女依據毒品防制條例及詐欺罪嫌移送法辦，並擴大偵辦中。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 馬涉洩密遭起訴 陳致中嘆：北檢很多案故意不辦
- 黃世銘曾辯「總統協調五院」 學者：跟總長無關
- 婚禮3國制！ 劉雨柔人妻讀秒 男友下跪2句話惹淚崩
- 獨一無二！ 小學生自製兒童節禮物
- 高中生甩毒重返校園 柯P表揚
- 郁方自嘲「阮囊羞澀」 看到特賣超嗨der
- 《逝世70週年》湯德章追思會 其子湯聰模首度參加
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- MLB》春訓首戰就開轟 張進德遭海盜下放
- 大倉久和願退款 強調發霉天婦羅是偶發
- 瓊瑤交待身後事 兒媳這樣回應…
- 〈圖像心職場〉狀況出現，小心應變！
- 馬英九被起訴 郝龍斌：懲罰法官說法的寒蟬效應
- 不滿砍人頭？國民黨屏縣主委服務處遭彈襲
- 煙花三月藝文季 虎科大白色情人節登場
- 美頁岩油復工 國際油價下跌
- 吸毒青少年減少 美專家：手機讓吸毒者大減
- 白色情人節、太座生日 他...捐復巴送大愛
- 台北》敦化國小食物中毒 仙人掌桿菌惹禍
- 張正琪踢爆高層密會 台大駁：是郭明良主動請辭
- 獨家》故宮自肥1.7億 清算人辭職竟無法可罰
- 速水茂虎道放送OO聖經 哀求「再來一次」
- 出席WHA要看中國臉色？ 李大維：這我就不好講了
- 南投不甩一例一休？林全：政府不應帶頭違法
- 李國毅撇不合 霸氣行徑狂撩連俞涵
- 【愛讀書】《尋找那本神奇的書》
- 台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養
- 日人車禍重傷獲救 33年後子女來台謝恩
- 台灣警察真厲害…助外籍女師找回手機
- 白色情人節怎麼過？ 調查：驚喜或一頓大餐
- 《惡作劇之吻》誰的吻？ 李玉璽秒回鄭元暢
- NBA》30億丟水裡！灰熊球星又將無限期休賽
- 拜會張國煒 空巴與波音搶星宇航空訂單
- 仁愛之家升級 兼顧養護與失智
- 80歲老牌影星健檢沒紅字 不老秘訣全靠「忘記」
- 分享停車位 商辦、住宅釋538格
- 柯文哲是媽寶？ 郝龍斌：選他媽媽當市長算了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開完房間被逮 女毒蟲撇清：車手男「只是朋友」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分