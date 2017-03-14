開完房間被逮 女毒蟲撇清：車手男「只是朋友」

2017-03-14 17:59

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子是詐騙集團車手，與有吸食毒品習慣的謝姓女子相當親密，王男為討好謝女，將詐騙所得12萬給謝女，13日晚間還與謝女到高檔汽旅投宿，共度白色情人節，警方趁兩人外出時逮人，並在謝女身上起出大筆現金與毒品，謝女直呼12萬現金都是王男的，兩人「只是朋友」，對王的詐欺不知情，王男則說，不如以後別當朋友，讓現場氣氛好尷尬，今日警方將兩人依毒品、詐欺罪嫌移送法辦。

26歲的王男有毒品、詐欺前科，警方是由另一起詐欺案循線發現王男涉案，經過幾天跟監，警方發現王男與謝女相當親密，還一起盜領，由於兩人關係非比尋常，懷疑可能是同一個詐欺集團的共犯，王男也有所警覺，開始不跟謝女一起行動，改搭計程車與謝女會面。

13日晚間，警方得知謝女搭一名簡姓友人的車，要到南區的高檔汽旅與謝男會面，即在旅館外埋伏，直到兩人出門時，警方才將兩人逮捕，出示拘票告知王男懷疑他涉嫌詐欺案，並在謝女身上發現大筆現金與一小包毒品，令警方起疑。

王男向警方坦承，12萬是不法所得，是為了討好謝女才贈送給他，謝女疑似擔心自己涉入詐欺案，立即反駁12萬只是王男借放，兩人只是朋友關係，王男當下不悅地說，不如以後別聯絡，別當朋友，讓現場氣氛一度尷尬。

警方懷疑，王男、謝女可能是同一個詐騙集團，或是兩人因毒品相聚，訊後將王男、謝女依據毒品防制條例及詐欺罪嫌移送法辦，並擴大偵辦中。

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