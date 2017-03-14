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「人體翻譯機」找回手機 日少女狂讚「司勾依」

2017-03-14  17:51

〔記者何宗翰／台中報導〕18歲日籍少女Momoko Ayabe日前和朋友到台中自助旅行，不慎將手機遺落在計程車上，正好遇上有警界「人體翻譯機」稱號的警員薛郁琦，以流利的日語迅速問出遺失時間、地點，並透過搭乘的計程車收據，聯繫上王姓計程車司機，一個小時內順利將手機找回，讓Momoko開心地在派出所手舞足蹈，狂讚「司勾依」（「很厲害」的意思）。

警方表示，Momoko和友人是第一次自助旅行，將台灣列為第一站，當天從台中高鐵站搭計程車往南屯彩虹眷村景點玩時，不慎將手機留在計程車上，後來經一旁香港遊客建議，表示常看到台灣警察熱心助人的事蹟，才鼓起勇氣到警四分局春社派出所找警察幫忙。

當時警員薛郁琦、楊博皓在所內備勤，見4名遊客在派出所前比手劃腳交談，主動上前詢問，正好薛郁琦是台中科技大學應用外語系畢業的高材生，立即以流利的日文與少女對談，了解案情原委後，馬上協助聯繫計程車司機，司機大哥也火速將手機送回到派出所，讓原本不抱持任何希望的他們，直呼「台灣南爸萬」（Taiwan number one），興奮要求和員警及司機大哥合照。

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  • 日本遊客Momoko（右三）在警員薛郁琦（右一）的幫忙下，順利找回手機。（記者何宗翰翻攝）

    日本遊客Momoko（右三）在警員薛郁琦（右一）的幫忙下，順利找回手機。（記者何宗翰翻攝）

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