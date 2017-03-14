馬英九會坐牢嗎？ 律師這樣說...
2017-03-14 18:11
〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署今天依違反通訊保障及監察法等罪起訴前總統馬英九，引起社會關注，許多網友期待看到馬英九入監服刑。不過律師黃帝穎表示，馬英九所涉為刑責3年以下有期徒刑之罪，可能會獲輕判並易科罰金，入監機率不高。
馬的難兄難弟黃世銘 繳45.7萬免坐牢
馬英九在2013年「九月政爭」中涉嫌教唆前檢察總長黃世銘洩漏偵辦中的機密資料，又將相關資料洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強等人，今天遭北檢依違反通訊保障及監察法、洩露國防以外機密、修正前個人資料保護法等3罪起訴。
律師黃帝穎接受《蘋果》訪問表示，馬英九所涉洩密刑責是3年以下有期徒刑，可能會被輕判，並可易科罰金，入監可能性不高。他也批評，檢方偵查馬案不如當初調查前總統陳水扁所涉案件積極，不但未限制馬出境，且未要求加重其刑，對馬相當優待。他呼籲檢方持續追究馬所涉案件如大巨蛋案，公正執法，讓民眾重拾對司法的信心。
刑法第41條規定：「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新台幣1000元、2000元或3000元折算一日，易科罰金。」
法界人士多預估，根據黃世銘洩密案的確定判決書，馬英九被定罪機率高。不過黃世銘雖被判刑，卻並未入監。黃世銘於2015年2月被依違反通訊保障及監察法等罪，合併判刑1年3個月定讞，檢察官審酌其犯行沒有「難收矯正之效或難以維持法秩序」，准予易科罰金，黃繳交45.7萬元罰金後不必入監服刑。
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