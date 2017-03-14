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幻想財產遭變賣欲跳樓 台南新市警及時救下失智婦

2017-03-14  17:17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區一名患有失智症的六旬婦人，因幻想家產遭變賣光，心情鬱悶得爬上住處2樓揚言輕生，善化警分局新市分駐所警員康益昌、王詠程趕抵現場，一人與婦人的長兄立即上樓，一人在樓下向老婦柔性勸說，再趁婦人注意力轉移之際，上前拉住婦人的手，及時阻止憾事發生。

老婦心情平復後，在消防人員護送下強制送往台南市立安南醫院就醫。

家屬表示，婦人為了一點家務事爭吵後心情鬱悶，揚言要跳樓輕生，沒想到真的跑到陽臺攀爬女兒牆，還好鄰居看到報案，感謝王、康2員奮力搶救親人的性命。

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  • 婦人爬到住處2樓揚言輕生，員警及時阻止。（記者劉婉君翻攝）

    婦人爬到住處2樓揚言輕生，員警及時阻止。（記者劉婉君翻攝）

  • 善化警分局新市分駐所警員康益昌（右）、王詠程（左）及時阻止婦人輕生。（記者劉婉君翻攝）

    善化警分局新市分駐所警員康益昌（右）、王詠程（左）及時阻止婦人輕生。（記者劉婉君翻攝）

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