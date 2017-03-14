人妻偷情懷孕露餡 人夫求償獲賠20萬

2017-03-14 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕林姓女子與康姓男子偷情因此懷孕，康男事後得知問，「避孕器沒裝好？」林女回說，「好像沒裝好」，康氣憤說：「兩光醫生裝的避孕器」，林夫獲知後氣炸提求償，新北地院判林、康兩人賠償20萬元，可上訴。

據查，林女與康男在前年3月間偷情，林女懷孕後，因肚子痛獨自去看婦產科，回家後，林夫察覺她眼神、舉止怪異，又看到LINE對話內容，追問妻子沒得到正面回覆，之後陪妻子看診，醫生當面告知林女懷孕且胎兒已4、5週。

林夫傻眼，因他已有段時間沒有跟妻子行房，林女見瞞不住，直接告知醫師，「小孩不是他（指丈夫）的」，請醫生協助墮胎，兩人討論1個多小時後決定墮胎，事後，林夫不滿被戴綠帽氣憤提告，林、康兩人都否認犯行。

不過，檢方出示林女病歷，上面記載「小孩不是husband（丈夫）的」，醫生也證稱，病歷上的記載是護理師在候診時，先詢問病患就診原因，提供給醫師參考，且林女曾告知跟丈夫沒有行房。

林夫並提出妻子與康男對話，當得知林女懷孕訊息後，康男直接回說，「避孕器是假的嗎？」林女回應，「嗯，好像沒裝好＠＠」、「聽到時我都快昏倒」，康傻眼回說，「兩光醫生裝的避孕器」，林則答以，「推算我們第一次就中了」

不僅如此，林女事後曾傳訊向丈夫懺悔表示，「真的對不起」，林夫回問，「妳那時為何沒叫他戴套？妳知不知道醬很傷妳的身體，還是妳以為不會那麼準？」林女回說：「我根本沒想到會做對不起你的事」，都成為證據，刑事部分兩人判刑各3月，林夫再提求償獲賠20萬。