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苗市暗夜槍戰火拚 警局長「重建現場」開週報

苗栗縣警察局今天週報重回槍戰現場，請轄區分局長、所長，分享案件偵辦思維，提升主管指揮辦案能力。（圖由警察局提供）

2017-03-14  17:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市頭屋大橋橋頭，10日凌晨發生2派人馬當街槍戰情事，導致2人受傷，影響地方治安甚鉅，警方於當天傍晚，迅速帶回12名相關涉案人員到案說明，依法偵辦。苗栗縣警察局長金浩明認為，這次案件能有效掌握涉案人員，為各階段辦案人員無縫接軌之功，於今天週報重回現場，請轄區分局長、所長，分享案件偵辦思維，提升主管指揮辦案能力。

台中、苗栗2派人馬，為了20多萬元賭債，10日凌晨2點許，相約苗栗市頭屋大橋橋頭談判，雙方一言不合，不僅發生車輛追逐衝撞，甚開槍火拚等囂張行徑。

苗栗警分局北苗派出所獲報後，到達現場封鎖道路，保留跡證，調閱周遭監視器畫面，並循三線系統通報，請偵查隊鑑識人員到場勘驗；警分局長陳國文指揮偵查隊針對傷者及附近住戶、商家製作訪查紀錄。於當日便掌握相關涉案人員並釐清犯案動機。顯示苗栗縣警方偵辦能力迅速、正確、有效。

金浩明認為這次案件能有效掌握涉案人員，是各階段辦案人員無縫接軌，讓全案能在最短時間內順利掌握相關人、事、物的關鍵，指示鑑識科科長李國屏利用今天週報時間重回案發現場辦理，邀集5個分局長、警察局各科室、大隊、中心主管參加，以「情境教學」方式，將案件現場重建，再請苗栗分局分享案件偵辦思維，提升主管指揮辦案能力。

金浩明表示，每個案件的發生都有其學習進步的意義，從行動後的學習，讓苗栗縣警察局的辦案技巧大躍進，一直是他到任後努力的方向。藉由本次情境教學、經驗分享，期望能再次使員警偵辦案件技巧更為精進，讓歹徒無所遁形。

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