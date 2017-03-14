快訊最夯的債券基金理財術
終於找到了！受困南投有勝山登山客平安脫險
2017-03-14 17:03
〔記者佟振國／南投報導〕來自台中市的登山隊12日攀登南投縣仁愛鄉惠蓀林場旁的有勝山，下山時隊上的吳姓、洪姓男女隊員不慎脫隊迷途，透過電話報案求援，救難人員歷經2天辛苦搜救，今天上午8時許尋獲，所幸身體無恙，順利將2人帶下山，結束一場迷途驚魂。
警消調查，台中市的登山隊一行約20餘人，12日前往惠蓀林場旁攀登「埔里六秀」之一的有勝山，下午登頂後陸續下山，卻有吳姓男子與洪姓女子不慎脫隊，在錯綜複雜的林道迷失方向，山區行動電話收訊不良，2人嘗試撥打110、119不成，最後撥打112成功報案，並告知受困現場附近的地形景觀，讓第一線的救難人員能進行分析研判。
國姓消防分隊、林務局、仁愛分局、中搜、惠蓀林場及同行登山隊員共派出20餘名人力，組成搜救隊入山救援，經過2天的搜尋，今天上午8時許在有勝山區的溪谷發現2人，歷經2天山區迷途驚魂，所幸2人身體並無大礙，給予食物、飲水補充體力及加強保暖措施，順利將人帶往惠蓀林場研習中心休息後離去。
惠蓀林場場長林志銓則是呼籲民眾，有勝山林道並非惠蓀林場開放區域，且現場步道不明顯，地形地勢險惡，民眾不要隨意入山攀登，以免發生意外。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 去年EPS達6.57元 華研早盤上漲2元
- 台東綠色隧道違規取締號誌多 民眾霧煞煞
- 一例一休爭議 林右昌：事緩則圓
- 紅毛城立起來明信片 韓旅人最愛
- 自由車》擦亮台灣最佳衝刺手招牌 巫帛宏衝破紀錄
- 經典賽》以色列被荷蘭扣倒 不敗神話破滅
- 來義女足稱霸全國 盼踢出世界冠軍
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- 綠委促政府積極替台發聲 林全提務實外交
- 林宥嘉走過不同人生 自豪 XX很大
- 認罪換輕判 19歲獸男承認性侵7旬老奶奶
- 郁方自嘲「阮囊羞澀」 看到特賣超嗨der
- 自由開講》「性別盲」的吳敦義？！
- 培英國中校友建築師操刀 打造公園化校園
- （圖多）色情女王挺巨大臨盆孕肚 辣穿三點式比基尼享受日光浴
- 狂吞錢幣泰國海龜 手術後開始復健
- 司改國是會議／政治干預司法 納第二分組議題
- NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯
- 超狂達欣 找不到輸璞園理由
- 洩密被起訴 馬辦喊冤：執行元首依據憲法職權
- 文在寅抵抗中國 要求停止對韓經濟報復
- 台北》柯批「一坪換一坪」 致都更困難
- 汐止、南港交界蓋新監獄 引雙北居民反彈
- 域峰表獨特風格 重返全球錶壇─製錶史上第二悠久品牌 搶進台灣中價位市場
- 洩密被起訴 馬辦：預定在下午2點公開回應
- 大鯨魚現身高雄展覽館外 「躍身未來」華麗落成
- 獨家》合作社1.7億盈餘追不回 故宮要北市府處理
- 新南向招生 台南大學聯盟向穆斯林招手
- 無法參加WHA？ 陳時中：對世界是損失
- 黃世銘的這句話… 法界：是馬是否被起訴關鍵
- 批一例一休 傅崐萁籲暫緩5年
- 裘莉刺青護婚 神力失靈半年後照樣離
- 黑嘉嘉美照被說像阿飄 網友覺得像…
- 室內配線乙級證照 開南22生到手
- 瓊瑤力爭「尊嚴死」 兒媳聲援傅達仁喊支持
- 重啟清水地熱野溪露頭？ 宜縣府：安全納優先考量
- 認了「使用茄子蛋專輯」 滅火器前東家致歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終於找到了！受困南投有勝山登山客平安脫險
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分