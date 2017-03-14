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終於找到了！受困南投有勝山登山客平安脫險

2017-03-14  17:03

〔記者佟振國／南投報導〕來自台中市的登山隊12日攀登南投縣仁愛鄉惠蓀林場旁的有勝山，下山時隊上的吳姓、洪姓男女隊員不慎脫隊迷途，透過電話報案求援，救難人員歷經2天辛苦搜救，今天上午8時許尋獲，所幸身體無恙，順利將2人帶下山，結束一場迷途驚魂。

警消調查，台中市的登山隊一行約20餘人，12日前往惠蓀林場旁攀登「埔里六秀」之一的有勝山，下午登頂後陸續下山，卻有吳姓男子與洪姓女子不慎脫隊，在錯綜複雜的林道迷失方向，山區行動電話收訊不良，2人嘗試撥打110、119不成，最後撥打112成功報案，並告知受困現場附近的地形景觀，讓第一線的救難人員能進行分析研判。

國姓消防分隊、林務局、仁愛分局、中搜、惠蓀林場及同行登山隊員共派出20餘名人力，組成搜救隊入山救援，經過2天的搜尋，今天上午8時許在有勝山區的溪谷發現2人，歷經2天山區迷途驚魂，所幸2人身體並無大礙，給予食物、飲水補充體力及加強保暖措施，順利將人帶往惠蓀林場研習中心休息後離去。

惠蓀林場場長林志銓則是呼籲民眾，有勝山林道並非惠蓀林場開放區域，且現場步道不明顯，地形地勢險惡，民眾不要隨意入山攀登，以免發生意外。

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  • 在南投縣仁愛鄉與國姓鄉交界迷途受困的男女登山客，今天被救難人員尋獲，安全下山。（國姓消防分隊提供）

    在南投縣仁愛鄉與國姓鄉交界迷途受困的男女登山客，今天被救難人員尋獲，安全下山。（國姓消防分隊提供）

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