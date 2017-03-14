「高級」場所面交名牌包 賣仿貨涉詐欺

2017-03-14 17:15

〔記者何宗翰／台中報導〕保二刑大偵二隊去年7月間查獲林姓女子販賣高品質仿冒精品包後，持續擴大偵辦，一舉查獲幕後主嫌48歲李姓女子及共犯9人，警方調查，林嫌曾租台中市豪宅，交易時約在社區會客室、高鐵站、二手精品專賣店門口與被害人面交，甚至曾以仿CHANEL手提包賣給精品店及當鋪得逞，騙術了得。

警方表示，林女去年被逮後仍不知悔改，繼續販售名牌包，終於讓整個詐欺集團曝光，保二刑大偵二隊與苗栗縣警察局通霄分局、新北市警察局永和分局共組專案小組，報請台中地檢署指揮，經3個多月追查，在台中市、新竹市查獲貨源李姓男子、林女等賣家4人，以及提供人頭帳戶的4名嫌犯共9人，被害人至少上百人，遍佈全台。

偵二隊隊長張世傑表示，詐騙集團以李女為首，利用網路交易平台推銷張貼精品照片，號稱有歐洲購買憑證，打出免國際運費為誘因，並互相在網路賣場留下假評價，意圖營造優良賣家，以4到40萬元的真品或二手價格販售，獲利至少400萬，現場查獲HERMES、CHANEL、LV、GUCCI等名牌仿冒商品共計150件等證物。

通霄分局副隊長賴聲豪表示，林女又以代售5個手提包贈送1個手提包的方式，雇用下線王女、江女，利用臉書推銷販售，但落網後均稱以為買到的名牌包是真貨，才會以高價售出，並不知道是假貨。

警方表示，仿貨做工精細，不像是中國製或一般網上販售的假貨，懷疑來源是韓國，細看五金部分較輕、內裡縫線車工較粗、字體印刷模糊、皮質也較硬、顏色均勻度不好，但品質已經算是相當不錯，涉案9人除違反商標法外，將以一罪一罰的詐欺罪嫌移送。

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