HONDA CR-V對撞奧迪S4 只掉保險桿
2017-03-14 18:11
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣今天上午一台奧迪百萬跑房車與HONDA CR-V在路口相撞，所幸雙方駕駛均無大礙，但是奧迪車頭全毀，HONDA略勝一籌，車頭受損保險桿掉落，肇事責任警方還需進一步釐清。
宜蘭市縣民大道上，今天早上一台價值300萬元的奧迪跑房車S4，行駛至路口時，號誌從直行轉為黃燈，沒想到左轉燈號誌尚未亮起時，他就先行左轉，與對面直行而來HONDA CR-V撞個正著，奧迪駕駛30歲吳姓男子頭部撕裂傷送醫，HONDA駕駛36歲張男則拒絕送醫。
兩車相撞後，所幸雙方駕駛均無大礙，但是奧迪因為強大的撞擊力道，車頭完全被撞爛，HONDA則只有保險桿掉下來，警方表示，肇事責任還需進一步調閱監視器加以釐清，雖然HONDA當時是直行綠燈轉黃燈，但是若沒有在黃燈結束前通過路口，還是算闖紅燈。
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