遭酒駕女撞傷截肢 員警補求婚影片賺人熱淚
〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲警分局交通分隊員警陳昭宏，去年7月16執行交管勤務時，遭酒駕女陳以恩撞傷，導致雙腿膝蓋以下粉碎性骨折，右小腿因傷勢嚴重被截肢。而他太太鄭螢姍無怨無悔地陪在他身邊照顧她生活起居，讓陳昭宏感動不已，決定補給太太，簡單又浪漫的求婚儀式，而警政署長陳國恩今天也趁著白色情人節，將求婚影片放上臉書粉絲團「NPA署長室」，感動無數網友。
37歲員警陳昭宏去年7月16日上午，因配合行政院長林全視察行程，前往台65線五股端終點執行交通管制勤務，卻遭喝得酩酊大醉的女子陳以恩猛力撞上，導致陳昭宏左小腿粉碎性骨折、右小腿也因此截肢。而在人生最低潮時，陳昭宏的太太鄭螢姍不離不棄，陪伴在陳昭宏身旁給他加油打氣，並24小時陪伴在他身旁照料其生活起居，讓他慢慢走出傷痛，重新再出發。
陳昭宏回憶道「沒有她的支持，我真的撐不過來，當初兩人的婚姻是沒有被祝福的，僅用最簡單的「登記」方式互許一生」，而讓陳昭宏總覺得沒能給攜手8年的太太一場婚禮、披上女生最憧憬的婚紗，心中始終有著許多遺憾；於是決定在38婦女節這天，安排一場驚喜，在警政署長陳國恩的見證下再次向太太求婚，讓鄭螢姍當場感動得說不出話來。
警政署長陳國恩將陳昭宏的訪談、復健影像以及求婚過程，剪輯成影片趁著白色情人節當天張貼在臉書粉絲團「NPA署長室」並留言表示「昭宏在去年七月的一場車禍中，幾乎失去了雙腳，當時，螢姍流著眼淚地簽下了摯愛的截肢同意書，才把昭宏的命給保了下來。直至今日，螢姍沒有過一句後悔的怨言，陪伴昭宏走過人生中最黑暗的路。」更在文末表示謹以此片獻給全天下的情人們，一定要幸福喔！
貼文一出，短短7小時就吸引14萬人觀看，更獲得近4千人按讚，800多人分享轉貼，不少看完影片的網友紛紛留言表示「加油！害我哭慘了，今天情人節欸」、「這太催淚了啦！希望他們永遠幸福快樂」、「看完讓人眼眶泛紅。警察工作辛苦，家人在背後的支持是最大的力量。」、「幹嘛一大早就弄哭人家啦」。
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