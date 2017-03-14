男惡搞紅綠燈 十字路口「全紅」交通打結

2017-03-14 16:41

〔記者湯世名／彰化報導〕惡搞！1名黃姓男子接連2天在彰化縣花壇鄉、彰化市等地的交通要道上，以螺絲起子撬開路口交通號誌箱，將號誌切換成紅燈，造成路口交通大打結，警方獲報追查，昨天在彰化市將他查獲到案，黃男對於為何要惡搞交通號誌絕口不提，警方偵訊後將他依違反社會秩序維護法函送法辦，不料黃男今天又在員林市以同樣手法犯案，讓警方頭痛萬分，懷疑他是因吸毒造成身心方面問題，將對他進行約制。

彰化警分局民族路派出所指出，這名家住埔心鄉的42歲黃姓男子，之前就曾在員林市以同樣手法犯案，數度被警方依社會秩序維護法移送法辦，沒想到消失一陣子後，這兩天又再度出來惡搞路口得交通號誌，讓警方十分頭痛。

警方調查，黃姓男子昨天中午12時許，先在花壇鄉中山路重要路段以螺絲起子撬開交通號誌箱，將號誌按鈕全部切換成紅燈，再騎機車一路從彰員路進入彰化市大埔路，再到中山路、曉陽路、中正路、民族路、華山路等路口處，以同樣手法犯案，造成交通大打結，用路人發現十字路口處的4支紅綠燈竟然都是「紅燈」時都看傻眼。

警方據報一度以為是路口交通號誌故障，派員到場赫然發現交通號誌箱被人撬開，裡頭的按鈕都被切換成紅燈，趕緊切換成自動後，通報線上警網追查，經調閱監視器，昨天下午在彰化市公園路發現黃男，立即將他攔查帶回。

黃男警訊時對於為何要將號誌變為紅燈的動機絕口不提，僅承認號誌箱是他打開，警方訊後將他依社維法函送，不料黃男返家後，今天上午又在員林市區重施故技，導致交通紊亂，員警疲於奔命。

縣警局交通隊表示，交通號誌箱都有上鎖，但「只防君子、不防小人」，很容易就撬開，鎖頭有損害也只能趕快更換。

彰化警分局指出，據了解，黃男有竊盜、吸毒前科，是列管的毒品人口，但未領有身心障礙手冊，也未有就醫紀錄，懷疑他是因為吸毒導致身心出現問題，因此做出這種異於常人的行為，曾有5次被依社會秩序維護法送辦紀錄，並被拘留過，但被裁處後，旋即再去惡搞交通號誌，警方將上門進行約制。

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