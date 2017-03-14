偽造收入騙銀行貸款 法院宣告沒收「欠款」

2017-03-14 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓女保險業務員想借錢，她持竄改金額的所得憑單，謊稱年收入約85萬元，大眾銀行借到56萬餘元，卻只繳納約15萬元，積欠銀行41萬餘元不還，大眾銀行向國稅局索取資料，才發現她年收入僅37萬餘元，台中地院一審依行使偽造公文書罪判處1年徒刑，她不服上訴，結果卻更糟糕，台中高分院同樣判處1年徒刑，卻將她積欠的41萬餘元，認定是「犯罪所得」，宣告沒收。

判決書指出，劉女擔任保險業務員多年，她在2010年9月間，以3萬元委託不詳人士代辦銀行貸款，並將3張中區國稅局2009年綜合所得稅憑單交給對方，憑單顯示她年收入是37萬餘元，平均月薪約3萬元。

不料，上述憑單到了大眾銀行手上，劉女變成了「業務襄理」，月薪約7萬元，年收入約85萬，劉女想貸款80萬元，大眾銀行核准貸款56萬元，不料，她只繳納數期本息約15萬元，就拒不繳款，積欠銀行41萬餘元，大眾銀行向國稅局調閱資料，才發現劉女的所得憑單造假，實際年收入僅37萬餘元。

法院審理時，劉女否認偽造文書，她宣稱不知道憑單造假，她只有在貸款申請書上簽名，法院發現劉女兩張所得憑單的金額被塗改，其中一張33萬餘元，改成67萬餘元，另一張3萬餘元，改成了16萬餘元，雖不能證明她偽造所得憑單，但可證明她行使偽造的憑單，台中地院依行使偽造公文書罪判1年徒刑，劉女不服上訴。

台中高分院二審，雖將一審判決撤銷，但仍同樣罪名判刑1年，量刑與一審相同，不過，卻依刑法沒收新制，認定劉女欠款41萬餘元是「犯罪所得」，宣告沒收，全部或一部不能沒收，追徵其價額（用強制執行等方式追索），可再上訴。