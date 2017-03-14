「還要再來台灣玩！」日籍遊客掉手機多虧警找回

2017-03-14 15:49

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局桂林派出所警員朱俊瑋，日前擔服備勤勤務時，遇到4名日籍旅客神色慌張地跑進派出所；朱員見狀以英文詢問，這才發現其中一名日籍旅客鈴木，從飯店搭計程車到總統府後，發現自己手機不見。

不過，由於語言不通，比手畫腳半天，朱員依然無法問出鈴木上下車的確切時間及地點。朱員靈機一動，打電話至警廣詢問是否有民眾拾獲手機的消息，果然發現有名計程車司機撿到一支手機；朱員向鈴木確認手機型號及顏色，比對無誤後，朱員還開車載鈴木前往警廣領回手機。

警方說，鈴木找回手機後欣喜若狂，一直和朱員說謝謝，還表示再來還要來台觀光。