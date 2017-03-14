| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

趁洗澡猥褻女兒 狼父判刑8月

2017-03-14  16:17

〔即時新聞／綜合報導〕 台北市有一名60歲狼父，在2013年和當時就讀高中的女兒一起洗澡時，為滿足自己一時性慾，竟以「長這麼大還不會洗澡」為由，乘機摸女兒胸部和下體猥褻得逞。此事件因女兒事後向同學及老師哭訴才曝光。這名狼父最後遭高等法院判處8個月有期徒刑。

綜合媒體報導，受害女兒表示，當時他們在浴室洗澡，父親說她沒洗乾淨就拿蓮蓬頭沖她的身體，但過程中父親竟然揉捏她的胸部和撫摸下體。而狼父則辯解說，當時認為女兒不會洗澡「就順手一摸、擦背、抓她的胸部，從胯下洗她的屁股看她有沒有沖乾淨」，還表示女兒「長這麼大還不會洗澡！」。

法官審理時認為女兒當時已經是高中生，性別發育明顯，「又沒有身心障礙而不能自理生活」，其父根本沒有直接觸摸女兒胸部與下體、教她沐浴的必要，猥褻意圖明顯，因此認定狼父企圖猥褻、違反倫常，且造成女兒難以抹滅的傷害，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻，判處狼父8個月有期徒刑。

廣告
  • 台北市一名父親以「長這麼大還不會洗澡」為由對親生女兒摸胸部和下體猥褻得逞，遭高等法院判處8個月有期徒刑。（示意圖）

    台北市一名父親以「長這麼大還不會洗澡」為由對親生女兒摸胸部和下體猥褻得逞，遭高等法院判處8個月有期徒刑。（示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女兒 父親 狼父 猥褻 變態 高中女
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：趁洗澡猥褻女兒 狼父判刑8月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.