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趁洗澡猥褻女兒 狼父判刑8月
2017-03-14 16:17
〔即時新聞／綜合報導〕 台北市有一名60歲狼父，在2013年和當時就讀高中的女兒一起洗澡時，為滿足自己一時性慾，竟以「長這麼大還不會洗澡」為由，乘機摸女兒胸部和下體猥褻得逞。此事件因女兒事後向同學及老師哭訴才曝光。這名狼父最後遭高等法院判處8個月有期徒刑。
綜合媒體報導，受害女兒表示，當時他們在浴室洗澡，父親說她沒洗乾淨就拿蓮蓬頭沖她的身體，但過程中父親竟然揉捏她的胸部和撫摸下體。而狼父則辯解說，當時認為女兒不會洗澡「就順手一摸、擦背、抓她的胸部，從胯下洗她的屁股看她有沒有沖乾淨」，還表示女兒「長這麼大還不會洗澡！」。
法官審理時認為女兒當時已經是高中生，性別發育明顯，「又沒有身心障礙而不能自理生活」，其父根本沒有直接觸摸女兒胸部與下體、教她沐浴的必要，猥褻意圖明顯，因此認定狼父企圖猥褻、違反倫常，且造成女兒難以抹滅的傷害，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻，判處狼父8個月有期徒刑。
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