| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

晶鑽涉行賄雙北弊案 檢廉發動第二波偵查

2017-03-14  15:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄雙北公務員，新北市地政局副局長王聖文、台北市都發局及建管處2名公務員也被捲入，王跳樓亡自清未收錢，晶鑽建設實際負責人李嘉詳則遭收押，檢廉今展開第二波偵查行動，再搜索約談台北市都發局及建管處黃姓、戴姓2名公務員，及另一名李姓業者到案說明。

檢廉調查，李姓業者涉嫌於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，行賄台北市政府建築管理工程處前黃姓主任秘書（現任台北市政府都市發展局專門委員）及戴姓工程員，因此今上午指揮法務部廉政署執行前開搜索，並以涉犯貪污治罪條例等罪嫌，約談上開等人到案說明。

新北地檢署上月21日指揮廉政署搜索王聖文位於桃園住處，及台北市都發局、建管處2名公務員住處，調閱相關卷證資料，另並約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳、晶鑽工地主管、跑照人員等9人，不料住處遭搜索後，王當天下午3時許就從住處跳樓輕生，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，引發輿論譁然，而李男則依涉犯貪污治罪條例遭法院羈押禁見。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 針對晶鑽建設涉嫌行賄雙北公務員案，新北地檢署今展開第二波偵查行動。檢廉上次搜索約談後，新北市地政局副局長王聖文跳樓自清不幸身亡。（資料照，記者陳慰慈攝）

    針對晶鑽建設涉嫌行賄雙北公務員案，新北地檢署今展開第二波偵查行動。檢廉上次搜索約談後，新北市地政局副局長王聖文跳樓自清不幸身亡。（資料照，記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 晶鑽建設 王聖文
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：晶鑽涉行賄雙北弊案 檢廉發動第二波偵查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.