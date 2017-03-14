晶鑽涉行賄雙北弊案 檢廉發動第二波偵查

2017-03-14 15:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄雙北公務員，新北市地政局副局長王聖文、台北市都發局及建管處2名公務員也被捲入，王跳樓亡自清未收錢，晶鑽建設實際負責人李嘉詳則遭收押，檢廉今展開第二波偵查行動，再搜索約談台北市都發局及建管處黃姓、戴姓2名公務員，及另一名李姓業者到案說明。

檢廉調查，李姓業者涉嫌於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，行賄台北市政府建築管理工程處前黃姓主任秘書（現任台北市政府都市發展局專門委員）及戴姓工程員，因此今上午指揮法務部廉政署執行前開搜索，並以涉犯貪污治罪條例等罪嫌，約談上開等人到案說明。

新北地檢署上月21日指揮廉政署搜索王聖文位於桃園住處，及台北市都發局、建管處2名公務員住處，調閱相關卷證資料，另並約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳、晶鑽工地主管、跑照人員等9人，不料住處遭搜索後，王當天下午3時許就從住處跳樓輕生，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，引發輿論譁然，而李男則依涉犯貪污治罪條例遭法院羈押禁見。

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