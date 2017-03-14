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乳牛安全帽露餡 搶老婦惡男落網

2017-03-14  15:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名有搶奪前科的32歲陳姓男子，見一名老婦獨自騎單車，有機可趁，拆掉機車車牌後，戴上乳牛圖案的安全帽，搶走婦人的側背包；警方獲報後調閱監視器畫面，根據安全帽等外形特徵，循線將陳男拘捕到案後送辦。

警方調查，陳姓男子有毒品、強盜、傷害、搶奪等前科，平常不務正業，因急需用錢，行經竹北國小前，見老婦人一個人騎腳踏車行駛，竟將白色重型機車的車牌拆除後，從後方強拉走婦人的側背包，損失約6000元，所幸婦人沒有受傷。

警方獲報後，調閱周邊監視器畫面發現，一名戴著乳牛帽的黑衣男子，與老婦敘述相符合，在擴大調閱監視器後，發現嫌犯掛回車牌的畫面，鎖定涉有重嫌的陳男。

警方說，經向檢察官申請拘票，今天在嫌犯經常出沒的地點埋伏，一見陳男現身，便將他拘提到案。陳嫌見罪證確鑿，只得坦承行搶，並供稱將作案的衣物、害他曝光的乳牛帽和被害人皮包，都丟進大水溝內。訊後，全案依搶奪罪移送法辦。

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  • 陳姓男子見一名老婦獨自騎單車有機可趁，拆掉車牌後，戴上乳牛圖案的安全帽行搶。（記者廖雪茹翻攝）

    陳姓男子見一名老婦獨自騎單車有機可趁，拆掉車牌後，戴上乳牛圖案的安全帽行搶。（記者廖雪茹翻攝）

  • 陳男在行搶得手後掛回原車牌，也戴上乳牛安全帽，被警方鎖定涉有重嫌。（記者廖雪茹翻攝）

    陳男在行搶得手後掛回原車牌，也戴上乳牛安全帽，被警方鎖定涉有重嫌。（記者廖雪茹翻攝）

  • 陳姓男子平常不務正業，因急需用錢，竟向落單的老婦人行搶，最後仍被警方拘捕送辦。（記者廖雪茹翻攝）

    陳姓男子平常不務正業，因急需用錢，竟向落單的老婦人行搶，最後仍被警方拘捕送辦。（記者廖雪茹翻攝）

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