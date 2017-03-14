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警憶當年 殺手謝惠仁制服掩護 栽在撥打公用電話
2017-03-14 15:21
〔記者黃建華／高雄報導〕24年前當街亂槍打死天道盟不倒會會長謝通運，遭判無期徒刑的冷面殺手謝惠仁，本月10日假釋出獄，當年在高雄參與逮捕謝惠仁的資深刑警回憶，「謝惠仁逃亡躲在高雄期間，幾乎都身穿中鋼藍領工作服為掩護，但因一通從高雄小港公用電話撥給謝妻的通聯，讓謝暴露行蹤而被捕。」
據指出，當年領軍緝捕謝惠仁的專案工作，為警界通聯分析高手、現任新北市警察局局長胡木源。
這位不願具名的資深刑警回憶指出，民國82年9月22日，謝通運由保鑣駕駛賓士車返家途中，遭仇家駕駛一輛大貨車衝撞，謝與保鑣遭亂槍打死，行兇過程有如電影黑道尋仇情節，震驚全國。案發後參與狙殺謝通運的嫌犯陸續被逮，唯獨謝惠仁逃逸近10年，才在民國92年於高雄小港區落網。
這位刑警說，當年是因一通從高雄打給謝妻的電話，被胡木源追出是從小港區一處公用電話發話，懷疑是謝惠仁所撥，研判謝有可能藏身附近，並再度使用該電話，因此指派專案小組派員日夜埋伏守在該公用電話附近監控，果然，數週後謝妻再度接獲從該公用電話發話的電話時，電信機房現譯人員立刻通知埋伏幹員上前逮人，才發現眼前身穿中鋼藍領工作服的男子，竟是殺人槍擊要犯謝惠仁。倒是謝面對被捕，態度從容，只說，「早知有落網這一天」。
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