| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

壢新、馬偕醫院簽訂合作意向書 共同提升醫療品質

2017-03-14  14:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕聯新國際醫療集團的桃園市平鎮區壢新醫院與馬偕紀念醫院簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書，未來將朝「臨床醫療支援」、「醫療技術訓練」、「醫護人才培訓」、「生醫發展」四大面向持續合作推展。

壢新醫院與馬偕醫療體系的新竹馬偕紀念醫院、台東馬偕紀念醫院，原來就是「環台醫療策略聯盟」的夥伴，日前再由聯新醫療國際集團執行長張煥禎與馬偕紀念醫院院長施壽全，共同簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書等，讓雙方關係更加緊密。

施壽全說，馬偕醫院在醫療、研究與教學努力多年，但在桃園地區一直沒有醫療據點，希望與壢新醫院進行多元合作後，可以將馬偕醫療傳道的精神，推展到桃園地區。

壢新醫院除了可以提供臨床經驗、強化馬偕紀念醫院推展專業醫療服務的廣度與深度外，也希望借重馬偕醫院的研究與教學優勢，不斷精進壢新醫院的醫療專業與技術。

廣告
  • 聯新國際醫療集團執行長張煥禎（左）與馬偕紀念醫院院長施壽全（右）簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書。（壢新醫院提供）

    聯新國際醫療集團執行長張煥禎（左）與馬偕紀念醫院院長施壽全（右）簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書。（壢新醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 合作 壢新醫院 醫療 馬偕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：壢新、馬偕醫院簽訂合作意向書 共同提升醫療品質


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.