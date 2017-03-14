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壢新、馬偕醫院簽訂合作意向書 共同提升醫療品質
2017-03-14 14:58
〔記者周敏鴻／桃園報導〕聯新國際醫療集團的桃園市平鎮區壢新醫院與馬偕紀念醫院簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書，未來將朝「臨床醫療支援」、「醫療技術訓練」、「醫護人才培訓」、「生醫發展」四大面向持續合作推展。
壢新醫院與馬偕醫療體系的新竹馬偕紀念醫院、台東馬偕紀念醫院，原來就是「環台醫療策略聯盟」的夥伴，日前再由聯新醫療國際集團執行長張煥禎與馬偕紀念醫院院長施壽全，共同簽訂合作意向書、醫療支援合作合約書等，讓雙方關係更加緊密。
施壽全說，馬偕醫院在醫療、研究與教學努力多年，但在桃園地區一直沒有醫療據點，希望與壢新醫院進行多元合作後，可以將馬偕醫療傳道的精神，推展到桃園地區。
壢新醫院除了可以提供臨床經驗、強化馬偕紀念醫院推展專業醫療服務的廣度與深度外，也希望借重馬偕醫院的研究與教學優勢，不斷精進壢新醫院的醫療專業與技術。
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