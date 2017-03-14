反對兒與女醫師交往 父母醫院舉牌抗議被訴

2017-03-14 14:38

［記者黃捷／台北報導］蘇姓男子的父母因不滿兒子與黃姓女醫師交往，去年多次至黃女任職的醫院大廳舉牌，牌上寫著「黃○○不配當眼科醫師醫界蒙羞離職滾蛋放我兒子」，蘇母甚至揚言，「她到哪裡我都追殺她到哪裡」，黃女不堪其擾提告，士林地檢署今偵結，依誹謗、恐嚇危安罪嫌，起訴蘇父及蘇母。

起訴指出，蘇父、蘇母去年1、2月間，在告示牌寫上「眼科黃○○破壞人家家庭」、「黃○○不配當眼科醫師醫界蒙羞離職滾蛋放我兒子」、「眼科黃○○醫師遺憾痛心社會不良示範還我溫暖的家」等文字，4度至黃女任職的醫院大廳舉牌，並發放「一位無助母親的泣訴」、「居心如此狠以遂其奪子棄母之所願」等傳單。

院內劉姓醫師見狀上前了解狀況，但蘇母情緒激動，出言恐嚇表示，「她（指黃女）到哪裡，我都追殺她到哪裡！」劉男事後將情況轉知黃女，並播放蘇母恐嚇的錄音檔，黃女心生心生畏懼，憤而提告。

據了解，蘇父、蘇母偵訊時供稱，不滿兒子與黃女交往，還曾請其他親戚居中協調未果，才會以此方式求兒子回頭，黃女則稱蘇父蘇母行為讓她很困擾、很害怕，但所有人皆不願透露交往被反對的原因。