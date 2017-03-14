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小貨車山路逆向撞護欄 駕駛命大輕傷

2017-03-14  14:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區泰林路二段，今日中午12時許發生貨車自撞事故，1輛小貨車行經泰林路二段林口往泰山方向時，疑似天雨路滑，整輛車往左偏移後跨越至對向車道，隨即撞上路邊護欄，險些撞斷電線杆，警消獲報趕赴現場，緊急將29歲張姓駕駛救出送醫，經查其全身多處擦傷、頸椎疼痛，所幸意識清楚，送醫後暫無生命危險，警方目前已介入調查，詳細肇事原因仍待調查。

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  • 小貨車逆向撞護欄，駕駛一度受困車內。（記者曾健銘翻攝）

    小貨車逆向撞護欄，駕駛一度受困車內。（記者曾健銘翻攝）

  • 小貨車逆向撞護欄，駕駛一度受困車內。（記者曾健銘翻攝）

    小貨車逆向撞護欄，駕駛一度受困車內。（記者曾健銘翻攝）

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