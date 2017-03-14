萬金石馬拉松賽 交通管制19日凌晨2點開始

比賽路段將於19日凌晨2時許管制至14時許（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-14 14:16

〔記者吳昇儒／新北報導〕IAAF國際銅質認證萬金石馬拉松賽將於本月19日起跑，金山警分局縝密規劃650名警力、義交投入本次賽事安全維護和交通管制及疏導工作，賽事管制的時間從凌晨2時起至14時止預計管制12小時，但詳細管制時間會依實際狀況做調整。

金山警分局指出，交通管制時間、路段如下：

一、 台二線萬里往石門方向車道，自萬里翡翠灣前至石門加油站路段（不含金山區外環道）及萬里區下社、金山區民生、磺港及磺清路於當日凌晨2時至下午14時全段封閉供作比賽跑道。

二、 萬里區石角、漁澳、東澳、港東及港西路全線封閉至19日上午9點，野柳隧道至台二線野柳路口則封閉至12時30分。

三、 台二線石門往萬里方向車道實施調撥，內側車道供萬里往石門方向車輛通行，外側車道供金山往萬里方向車輛通行。

金山警分局長林武宏也提醒用路人，賽道中除與競賽有關工作及裁判人員車輛外，嚴禁車輛進入穿越；路跑當日駕車行經萬金石馬拉松賽事管制路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及志工指揮疏導。