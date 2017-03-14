古坑農會代表選舉傳賄選 父子收押

2017-03-14 13:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署偵辦雲林縣古坑鄉農會選舉賄選，掌握郭姓農會會員代表當選人涉嫌以每票500元賄選，昨天兵分多路到郭男及多名農會會員共4處搜索，傳訊郭男父子等22人到案，複訊後，今天依違反農會法收押郭男父子，其餘請回。

雲林地檢署檢察官吳文城、陳昭蓉昨天指揮刑事警察局偵查第6大隊、中部地區調查組、雲林縣警察局斗南分局、臺中市警察局、嘉義市警察局、彰化縣警察局彰化分局等單位共同偵辦，到郭男及相關共犯住居所共4個處所搜索，分別拘提、傳喚農會會員代表及共犯與證人22人到案。

檢方查獲郭男（30歲）是古坑鄉農會第18屆會員代表登記候選人，應選席次3席，參選人有4人競選，郭男與其父親（55歲）涉嫌在2月19日農會會員代表選舉前某日，到有選舉權的農會會員住處，以500元現金要求農會會員代表選舉時投郭一票。

檢方蒐集相當事證後，昨天大動作搜索傳訊並漏夜偵辦，郭姓父子雖矢口否認，唯事證明確，檢方依涉嫌農會法第47條之1第1項第2款農會選舉行賄罪，向雲林地方法院聲請羈押禁見今獲准，並擴大偵辦中。