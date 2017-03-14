長照中心刺死室友 老翁戶籍在戶所

2017-03-14 13:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區一處長照中心發生老人砍死老人的意外，社會局指出，拿刀刺人的68歲邱姓老翁戶籍登記在戶政事務所，雖曾有一段婚姻、育有一子，但與家人已經失聯。

新北市板橋區一處長照中心發生老人砍室友再自殺血案，68歲邱姓老翁清晨拿水果刀刺死76歲李姓老翁後自刎，雙雙死亡；兩人時有口角，中心原計畫14日換房，沒想到晚了一步。

邱姓老翁是社會局安置的街友，社會局社會救助科科長陳嘉興表示，民國99年5月第一次在中和圓通路北二高橋下關懷訪視到邱姓老翁，101年安排入住到街友中途之家，後因糖尿病、白內障等健康狀況不佳，才在104年3月接受勸導，安置到長照中心。

陳嘉興說，與新北市簽約合作安置街友的機構共有47家，分布在雙北、基隆、桃園等，每月約安置220人左右，安置到機構的街友並無特殊對待，由機構一視同仁照顧，避免被標籤化；由於邱並無自傷傷人等情況，事前並未接獲相關通報，社會局今天才獲知與室友時有口角。

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