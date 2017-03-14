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馬英九被起訴 陳守煌、林秀濤引聖經回應

馬英九被起訴，陳守煌、林秀濤引聖經回應。圖為前高檢署檢察長陳守煌。（資料照，記者楊國文攝）

2017-03-14  13:53

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九在「九月政爭」前涉洩密、教唆洩密，今被台北地檢署起訴；對此，當年時任高檢署檢察長陳守煌回應說：「祝福馬總統平安無事」；而時任高檢署檢察官林秀濤，則只以聖經章句回應：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。

陳守煌已於去年退休，現為平安恩慈國際法律事務所所長。對於馬今天被起訴，他說：「我尊重司法，但也祝福馬英九最後能平安無事」，陳並引用聖經說：「萬事互相效力，叫愛上帝的人得益處」。

對於造成他生涯轉變的此案，陳守煌說：「公理自在人心，清者自清，濁者自濁，這件事我坦蕩蕩」，強調：「我連一通打給柯建銘、王金平去告知不上訴結果的電話都沒有，一通都沒有，絕對沒有關說或接受關說」。

陳守煌說，他因此案而被調到最高檢、提前退休、開律師事務所，期間讓他感受到很多上帝的恩典，在最高檢2年8個月期間讓他充實自己，完成博士學位，吸收很多行政訴訟、判決的資料，對他開業有非常大的幫助，目前他也在海洋大學海洋法律研究所任教，教刑法與刑事訴訟法專題研究，「我很感謝上帝的安排」。

林秀濤則說，由於她向黃世銘求償的民事訴訟還在上訴中，因此不便對馬英九被起訴一事表示意見，她只引用聖經回簡短回應：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。

林秀濤向黃世銘等人求償的民事訴訟，是指控黃違法監聽她和女兒各30天、53天，且尚未分案就以被告身分訊問她，事後公開稱她接受關說才不上訴柯建銘案，侵害她名譽；北院去年10月判黃世銘應賠償林母女30萬元，全案上訴二審審理中。

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  • 馬英九被起訴，陳守煌、林秀濤引聖經回應。圖為林秀濤。（資料照，記者溫于德攝）

    馬英九被起訴，陳守煌、林秀濤引聖經回應。圖為林秀濤。（資料照，記者溫于德攝）

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