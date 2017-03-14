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男子亮槍炫耀 今遭移送法辦

2017-03-14  13:54

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鍾姓男子疑與人發生糾紛，涉嫌蓄意亮槍炫耀，遭西螺警分局鎖定調查，警方今天逮捕鍾姓男子，起出手槍、子彈及毒品等證物，訊後依違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送法辦。

西螺警分局3週前接獲線報，指鍾姓男子疑與人爭執，竟故意露出夾藏身上的手槍，員警隨即展開追查，警方今天見時機成熟，分成兩組人馬，清晨7時前往鍾姓男子西螺住家搜索，行動時擔心他開槍拒捕，員警全穿上防彈背心。

鍾姓男子察覺員警上門，立即拎著一個袋子往後門跑，但員警仍在鍾姓男子住家的豬舍找到他，同時起出K他命167公克，及貝瑞塔制式手槍、改造手槍各一把，還有子彈15發，鍾嫌坦承之前曾在產業道路試射10餘發子彈，但否認持槍犯案。

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  • 鍾姓男子今遭逮捕，警方起獲槍枝及毒品等證物。（記者陳燦坤翻攝）

    鍾姓男子今遭逮捕，警方起獲槍枝及毒品等證物。（記者陳燦坤翻攝）

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