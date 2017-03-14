馬、江、羅3人官邸密談內容 開啟9月政爭序幕

針對前總統馬英九被起訴，民進黨立法院黨團總召柯建銘14日舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

2017-03-14 13:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密等案，今天依違反通訊保障及監察法、洩露國防以外機密、修正前個人資料保護法等3罪起訴馬英九，起訴書指出，前檢察總長黃世銘夜奔總統官邸向馬英九面報偵查中機密後，馬另找來前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強進行3人會商，談及前立法院長王金平去留等關鍵問題。此晚協商內容，也成為9月政爭的序幕。

檢方查出，102年8月31日晚上，江宜樺抵達總統官邸與馬英九、羅智強會面，當時馬英九當場翻閱黃世銘所提供的相關偵查中文件，並將黃世銘面報的偵查中機密，告訴江宜樺及羅智強。

江宜樺於此案偵查時證稱，當時馬英九當場翻閱文件並告知他及羅智強，有關前法官陳榮和貪汙案及全民電通更一審關說案之案情、特偵組訊問時任高檢署檢察官林秀濤的部分內容、特偵組將於102年9月6日對外公布之計畫、對柯建銘實施通訊監察、柯建銘與王金平之間「已經跟曾勇夫（時任法務部長）說，曾勇夫說他會盡力，他會弄」、「曾勇夫說OK了」等譯文內容。

江宜樺向檢方證稱，102年8月31日晚上，經馬英九告知案情後，與羅智強均感震驚，馬、江、羅3人當晚即討論王金平、柯建銘、曾勇夫等人對政治的衝擊，因為立法院當時即將開議，此案涉及立法院長及反對黨大黨鞭涉及司法關說，勢生波瀾。

檢方根據江宜樺的證詞發現，3人商討對策的那個晚上，江宜樺曾談及，若先進民主國家的國會議長涉及司法關說，大部分情形是議長會辭職；同年9月6日，江宜樺兩度與曾勇夫洽談應負政治責任下台一事，第一次曾勇夫拒絕下台，直到江宜樺二度連繫曾勇夫討論後，曾勇夫才同意請辭。