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吳敦義一句話形容馬英九 「在淨水池的魚」

2017-03-14  13:30

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九因為不滿立法院民進黨團總召柯建銘與前立法院長王金平「關說司法」，發動「九月政爭」，如今被檢方依洩密罪起訴，曾經擔任馬英九副手的國民黨主席參選人吳敦義，中午接受網路節目專訪，面對主持人要求一句話形容馬英九時，他以「在淨水池的魚」形容馬，還勸馬要「多體會、多能夠體諒」。

吳敦義說，「馬前總統可能潔身自愛，但是他就像在一個淨水池裡頭的魚一樣，碰不得一點污染。」

他接著還說，「但是我多麼希望他（指馬英九）也能夠理解，南部也有虱目魚，就活得不是那麼完全潔淨的水，他要在那個環境裡頭，有比較多抗疫的能力。」

最後，吳敦義公開奉勸馬英九，「多體會、多能夠體諒，會更好。」

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  • 前副總統吳敦義（左）以「在淨水池的魚」形容前總統馬英九（右）。（記者劉信德攝）

    前副總統吳敦義（左）以「在淨水池的魚」形容前總統馬英九（右）。（記者劉信德攝）

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