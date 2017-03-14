| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

鴨子拿烤鴨餅皮當棉被...「動物派對」駁二登場

藝術家用鴨子拿烤鴨皮當棉被，反思動物的無奈處境。（記者黃佳琳攝）

2017-03-14  13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二當代館以動物為藝術創作主題，透過擬人化或詼諧化的動作姿態，扮演成不同角色融入人類生活中，如睡不著的羊正在數羊，被剃毛的棉羊正在塗生髮水，準備就寢的鴨以烤鴨餅皮當棉被，不僅令人莞爾，也讓人重新思考在人類主宰的世界裡，動物的無奈處境。

駁二指出，「動物派對」希望以「動物園」為題，吸引親子闔家觀賞，將目前面臨到的動物保育及社會現象等議題帶入展覽中。展覽邀請王鼎元、吳嘉綺、巫宇庭、官孟玄、邱君婷、陳凱智、郭家宏、黃建樺、劉哲榮、鍾凱翔等10位藝術家參展，藝術家如同動物園「飼育員」，進一步探討動物保育、生態保育、動物與人類的共生之道等重要議題。

10位藝術家分別以不同媒材、不同造型切入所探討的議題。藝術家劉哲榮以動物擬人化的姿態來探討當代生活中所面臨的課題，參展作品《Next One》以豬在吃「焢肉」的造型，象徵飽餐一頓是動物存在的基本價值，但是在生活的現狀下似乎也成為人所面臨的潛在危機，弱肉強食的殘酷來強化自我的本能，但當我們在消費的同時，或許我們也有可能就是「下一位」被消費的對象。

長期關注動物保育的藝術家鍾凱翔擅長以瓦楞紙進行創作，此次參展系列作品以「人身獸首」為造型，近似真人比例，以懸吊的方式展示，擬人化的肌肉線條，雖是瓦楞紙材質卻肌理分明，讓民眾可以深刻體會到猶如遭受虐待的痛苦，同時，也象徵人類的貪念，自以為扮演神的角色任意剝奪動物的生命。

廣告
  • 高雄駁二當代館以動物為藝術創作主題，推出「動物派對」特展。（記者黃佳琳攝）

    高雄駁二當代館以動物為藝術創作主題，推出「動物派對」特展。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物保育 藝術 駁二 高雄駁二
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：鴨子拿烤鴨餅皮當棉被...「動物派對」駁二登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.