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鴨子拿烤鴨餅皮當棉被...「動物派對」駁二登場
2017-03-14 13:24
藝術家用鴨子拿烤鴨皮當棉被，反思動物的無奈處境。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二當代館以動物為藝術創作主題，透過擬人化或詼諧化的動作姿態，扮演成不同角色融入人類生活中，如睡不著的羊正在數羊，被剃毛的棉羊正在塗生髮水，準備就寢的鴨以烤鴨餅皮當棉被，不僅令人莞爾，也讓人重新思考在人類主宰的世界裡，動物的無奈處境。
駁二指出，「動物派對」希望以「動物園」為題，吸引親子闔家觀賞，將目前面臨到的動物保育及社會現象等議題帶入展覽中。展覽邀請王鼎元、吳嘉綺、巫宇庭、官孟玄、邱君婷、陳凱智、郭家宏、黃建樺、劉哲榮、鍾凱翔等10位藝術家參展，藝術家如同動物園「飼育員」，進一步探討動物保育、生態保育、動物與人類的共生之道等重要議題。
10位藝術家分別以不同媒材、不同造型切入所探討的議題。藝術家劉哲榮以動物擬人化的姿態來探討當代生活中所面臨的課題，參展作品《Next One》以豬在吃「焢肉」的造型，象徵飽餐一頓是動物存在的基本價值，但是在生活的現狀下似乎也成為人所面臨的潛在危機，弱肉強食的殘酷來強化自我的本能，但當我們在消費的同時，或許我們也有可能就是「下一位」被消費的對象。
長期關注動物保育的藝術家鍾凱翔擅長以瓦楞紙進行創作，此次參展系列作品以「人身獸首」為造型，近似真人比例，以懸吊的方式展示，擬人化的肌肉線條，雖是瓦楞紙材質卻肌理分明，讓民眾可以深刻體會到猶如遭受虐待的痛苦，同時，也象徵人類的貪念，自以為扮演神的角色任意剝奪動物的生命。
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