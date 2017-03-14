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司改會議》第一分組共識 擬設「國家級司法科學組織」
2017-03-14 13:26
第一組召集人、法律扶助基金會董事長羅秉成說明會議內容。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第一分組今天上午召開第二次討論會議，稍早會議結束，分組召集人、法律扶助基金會董事長羅秉成召開記者會指出，今日會中邀請許多單位與談，多數委員最後均有共識，認為應設立一個「國家級司法科學組織」，但因為時間問題，尚無法進行表決，擬於4月8日分組第一次增開會議時再行討論。
羅秉成指出，今日主要邀請法醫研究所、刑事警察局等單位參與討論，多數委員都認為，國內欠缺一個國家級的統籌組織，負責制定司法科學的統一政策、司法科學的倫理與程序標準、相關人員的教育訓練，以及檢討錯誤的司法科學。
羅秉成表示，目前雖有各種相關單位，但都分散在各部門，欠缺一致性，而目前討論成立的司法科學組織，不單單是負責政策擬定，也包括推廣司法科學的教育，進而建構司法科學的完整性，今日雖未能表決，但委員們普遍認為有這個組織存在的必要，對於組織應該設置在哪邊，則還沒做細部規劃。
羅秉成提到，與會委員、台大法學院教授張文貞有提出修正動議，建議將該組織設置於司法院下，其只負責政策跟標準的制定，包括機構有沒有認證，人員是不是適格，過程有沒有遵循標準規範操作，但不涉及個案的標準或審查。
另名委員、台大新聞所教授林照真也提出修正動議，建議是在行政院下設置司法科學專責機構，其餘想法則相同。
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