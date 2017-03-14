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愛女被綁架？ 慈父匯款巧遇機警阻詐

2017-03-14  13:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子的愛女在桃園機場免稅店工作，他卻接獲勒索電話，指愛女被他們綁架，如不交付120萬元，將「斷手斷腳」，慈父急著要匯款時，邊走邊講電話，剛好遇到中市警局第五分局水湳派出所的巡邏員警，員警立即幫他聯繫到洪女，他才確認是詐欺，差點被騙走120萬元。

水湳所巡佐吳明德、警員瓦力司‧比尤，本月9日值勤時，見洪男（51歲）邊走邊講電話，情緒相當緊張，經關懷詢問，他指自己接獲陌生男子來電，指他的愛女被綁架，需付贖金120萬元，否則將把他的女兒「斷手斷腳」。

洪男嚇得心急如焚，又因女兒在桃園機場免稅店工作，他無法立刻北上確認安危，急得要去匯款給對方，員警立即告知是詐騙電話，但洪男還是堅持要匯款。

警方聯繫洪妻趕回家安撫丈夫情緒，並透過警務電話等管道，聯繫到下班的洪女，確認洪女平安，洪男才如釋重擔，對警方的高效率，他不斷的稱讚，保住120萬元，他非常感激！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 洪男（圖中）心急如焚，堅持要匯款120萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    洪男（圖中）心急如焚，堅持要匯款120萬元。（記者張瑞楨翻攝）

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