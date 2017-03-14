拾荒婦撿40多萬送警局 張花冠：媲美陳樹菊做公益

嘉義縣長張花冠（前右二）及嘉義縣警局長林清求（前左二）等表揚吳黃玉霞（前中）。（記者林宜樟攝）

2017-03-14 13:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉阿嬤吳黃玉霞，上週在撿拾資源回收時，意外發現紙盒內有大量紙鈔，趕緊送到派出所給警方處理；嘉義縣長張花冠今天表揚阿嬤拾金不昧的精神，讚揚她媲美陳樹菊捐千萬元做公益，「是不平凡的慷慨」。

吳黃玉霞以撿拾資源回收補貼家用，她說，自己生活還過得去，上週在衣物回收箱旁撿拾資源回收，返家後在紙盒內發現40多萬元，她說，放在心裡會很難過，「趕緊交給警察比較快活」。

張花冠與嘉義縣警局長林清求等今天前往水上分局水上派出所表揚吳黃玉霞，張花冠說，40多萬是不少錢，沒有想要藏起來，「揪甘心」，她還開玩笑說「搞不好是我不見的」，警方可以來調查她。

張花冠說，遺失這麼多錢的失主，可能會很煩惱，吳黃玉霞阿嬤沒有私藏，做好事，「天公伯會保佑」；嘉義縣警局長林清求說，已有人來認領，為慎重起見，正在調閱影像，確認是否就是該位人士所有。