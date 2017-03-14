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馬涉洩露「馬習會」秘辛 北檢偵辦中

前總統馬英九去年9月到東吳大學演講時，涉嫌洩露前年在新加坡舉行的「馬習會」秘辛，此案也仍在北檢偵辦中，現仍為他字案。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-14  13:07

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九所涉教唆洩密及違反通訊保障及監察法等案，今天遭台北地檢署起訴，3罪從一重論處，最重可處3年以下徒刑，均可易科罰金；此外，馬英九被控洩密案不只這樁，包括馬英九去年9月到東吳大學演講時，涉嫌洩露前年在新加坡舉行的「馬習會」秘辛，此案也仍在北檢偵辦中，現仍為他字案。

去年9月，馬英九接獲東吳大學聘書，擔任「嚴家淦法學講座教授」，在東吳發表首場演講，講題是「台灣的國際定位」；當時馬英九在演講時提及九二共識等歷史背景，揭露前年11月7日在新加坡舉行的馬習會秘辛，笑稱他與習近平在1分鐘內，就決定互稱彼此為「先生」。

另外，馬英九在演講時也提及，前年10月底馬習會事前協商時，雙方都同意要通知老美，結果中國和台灣很有默契地於11月2日轉告美國，讓老美嚇了一大跳。

去年11月，律師黃帝穎、鄭文龍及傅馨儀為此到北檢按鈴告發，指控馬洩露國家機密；黃帝穎批馬透露會前協商讓「老美嚇一跳」，損及台美互信；此案現仍在偵辦中。

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