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遭毆要求換房 晚一天老翁慘遭割頸亡

2017-03-14  12:59

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區「慧心老人長期照護中心」發生老人砍室友再自殺血案，造成行兇的68歲邱姓老翁及被砍的76歲李姓老翁雙雙慘死，事發後李姓老翁家屬不滿長照中心未積極處置，痛批「慘劇原可避免！」

家屬透露，邱翁時常針對生活瑣事發牢騷，有時根本聽不懂、也不知道他在念些什麼，而患有失智症的李翁需要靜養，受不了邱翁經常發出聲音吵鬧，曾怒飆三字經宣洩不滿，但並沒有針對性。

13日凌晨雙方又起衝突，行動自如的邱翁竟靠近李翁身旁，持脫鞋毆打李翁頭部，經李翁告知家屬後立即要求院方將邱男或自己更換房間，質疑院方當天就可以換房，但並未積極處理。

長照中心朱姓負責人回應，接獲家屬反映後立刻召開內部會議，決議將邱翁換房，但因床位需要調整及打掃，才選在隔日進行換房，沒想到一天之差竟然發生如此憾事，對家屬感到萬分抱歉。

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  • 長照中心朱姓負責人（記者余衡翻攝）

    長照中心朱姓負責人（記者余衡翻攝）

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相關關鍵字： 割頸 命案 換房 長照中心
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