馬英九涉教唆洩密案起訴 3大罪都可易科罰金

2017-03-14 12:58

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密等案，今天依違反通訊保障及監察法、洩露國防以外機密、修正前個人資料保護法等3罪起訴馬英九；北檢表示，除了個資法是2年以下徒刑之罪，另2罪均是3年以下徒刑之罪，3罪從一重論處，合併可處3年以下徒刑，3罪均屬於可易科罰金之罪。

起訴書指出，為保障人類固有之尊嚴與平等不移之權利，聯合國於1948年通過世界人權宣言，1976年3月23日生效之公民與政治權利國際公約第17條均明文指出，任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞。

北檢指出，總統為憲法上之機關，負有「憲法機關忠誠」的義務，應遵循並維護憲政秩序，其職權行使並非無限上綱，應符合權力分立與制衡原則，並不得侵害人民基本權利；馬英九僅因與王金平等人的理念差異，竟逾越司法與政治應有分際，無故洩露及教唆洩露偵查中秘密等犯行，已侵犯人民基本權利。