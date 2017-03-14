她撿地上皮夾花掉300元 被控侵占面臨5年牢獄之災

鄭某掉了皮夾渾然不覺。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-14 12:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕貪小便宜！12日上午，55歲拖車駕駛鄭姓男子在新北市中和區景平路進行道路救援，正當他從駕駛座跳下時，放在褲子臀部口袋的皮夾掉了出來，而恰巧65歲林姓婦人騎機車經過見到此景，趕緊騎到皮夾旁撿走，鄭某則渾然不覺。鄭某事後報警，警方循線約談林婦，林婦起初還否認，直到警方秀出路口監視器，她才承認皮夾是她撿走。

鄭某的女兒氣不過，將這段監視器PO上臉書社團「我是中和人」，鄭女直呼「做人不要這麼惡劣」，揚言絕不放過將皮夾撿走的人，直言一定報警、走司法程序，一定不會和對方進行和解。

林婦經通知到案說明，林婦向警稱，皮夾內有1萬元現金，她花掉其中的300元，對此她感到非常後悔，承諾將會補齊金額歸還鄭某，但鄭某堅持對林婦提出告訴。訊後，警方依侵占罪嫌將林婦函送法辦。