馬王政爭被害檢察官現況 有人當律師 有人打官司

2017-03-14 12:59

〔記者林慶川／台北報導〕2013年特偵組偵辦前立法院長王金平被控幫立委柯建銘關說司法案件，之後引爆「馬王政爭」，檢察界當時有3人被指控涉入，其中，時任法務部長曾勇夫因此下台，當時的高檢署檢察長陳守煌轉任最高檢察署檢察官，去年退休後開設律師事務所，而對柯建銘涉背信案不予上訴的前高檢署檢察官林秀濤，一度被調查，他不滿被特偵組違法監聽，目前仍在打官司爭公道。

據指出，曾勇夫2013年請辭後，一度回到台中老家，因為年紀也大了，賦閒在家，偶爾找找老朋友聚聚，但他日前擔任成立不久的台灣領航協會理事長，不少檢察界舊識及部屬都到場參加慶祝會祝賀。

高檢署前檢察長陳守煌去年退休後，找了前特偵組主任陳雲南等人，開起平安恩慈國際法律事務所，遇到有人問他為何不享清福，還要開律師事務所，是缺錢嗎？他總是以聖經箴言31:8及31:9中，「當為啞巴開口，為一切孤獨的申冤，當開口按公義判斷，為困苦和窮乏的辨屈」說明心念，指自己是虔誠的基督徒，退休金已夠用，開律師事務所不是想要賺錢，是要扶助弱勢，「經濟狀況有問題，少收，甚至不收律師費都沒關係」。

當初民進黨立委柯建銘涉全民電通背信案，更一審判無罪，林秀濤後來決定不上訴，特偵組認定，她是被曾勇夫透過陳守煌關說後「搓掉了」，一度被特偵組約談。林秀濤事後曾對外指，她研究後認為更一審對柯判無罪，判決未違背法令，依照她在高檢署蒞庭公訴檢察官8年經驗，上訴也會失敗，才決定不上訴。

而林秀濤之後發現，自己與女兒遭違法監聽，因此控告黃世銘，台北地院去年判黃須賠柯62萬元，賠林30萬，合計92萬元，此案仍上訴中。

至於也是此案當事人的民進黨立委柯建銘、前國民黨立法院長王金平兩人，柯目前仍是立法民進黨團總召，國民黨曾對王提及黨籍訴訟，一、二審都判定王獲勝，2015年國民黨主席朱立倫決定不上訴，確認王保有黨籍，他目前仍是不分區立委。

指控方部分，馬英九卸任後，被追訴刑責，今被依違反通訊保障及監察法等罪起訴，至於前檢察總長黃世銘一審被依洩密等罪判刑1年2月，得易科罰金，隨即辭職並上訴，回任最高檢察署主任檢察官，前年1月退休，隔月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金定讞。