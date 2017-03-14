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馬英九被訴 司改會：不須感到意外

2017-03-14  12:43

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，上午遭台北地檢署依被依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪、通訊保障及監察法公務員無故洩漏監察通訊所得應秘密資料罪，以及個人資料保護法等罪起訴；民間司法改革基金會執行長高榮志第一時間得知後受訪提到，檢方依法辦案值得肯定，但不須感到意外。

前檢察總長黃世銘因將偵查內容洩密於總統馬英九，前年遭高等法院依違反通訊保障及監察法等罪判刑1年3月確定，得易科罰金定讞，馬也因此挨告洩密；高榮志認為，黃世銘已有罪確定且執行完畢，共犯馬英九不可能相安無事，對於馬被起訴，不須感到意外，且檢方依法辦案，值得肯定。

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  • 民間司法改革基金會執行長高榮志。（資料照，記者張嘉明攝）

    民間司法改革基金會執行長高榮志。（資料照，記者張嘉明攝）

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