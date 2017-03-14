酒駕男自撞路燈受傷 酒測值高達每公升1.25毫克

2017-03-14 12:37

［記者方志賢／高雄報導］32歲蔡姓男子今凌晨酒後開車逆向行駛三民區正興路163巷內，不慎撞擊到路旁路燈桿，車頭凹陷毀損，蔡男嘴唇、肢體擦傷，右前臂橈尺骨骨折送醫救治，經酒測值高達每公升1.25毫克，全案依公共危險罪送辦。

今凌晨0時40分許，高市三民第二分局民族派出所接獲110報案，指三民區正興路163巷內發生交通事故，警方到場發現蔡男自行走出肇事車輛，並表示手部可能骨折。

蔡男隨後被送往高醫救治，蔡男嘴唇、肢體擦傷，右前臂橈尺骨骨折需要開刀、住院治療，警方實施酒精濃度測試，經檢測呼氣酒測值竟高達每公升1.25毫克，全案依公共危險罪移請偵辦。

警方調閱肇事車輛行車紀錄器，當時蔡男獨自駕駛該自小客車由正興路轉進正興路163巷，於巷內逆向行駛，不慎撞擊到路旁路燈桿，車內2顆安全氣囊爆開。

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