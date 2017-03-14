| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

酒駕男自撞路燈受傷 酒測值高達每公升1.25毫克

2017-03-14  12:37

［記者方志賢／高雄報導］32歲蔡姓男子今凌晨酒後開車逆向行駛三民區正興路163巷內，不慎撞擊到路旁路燈桿，車頭凹陷毀損，蔡男嘴唇、肢體擦傷，右前臂橈尺骨骨折送醫救治，經酒測值高達每公升1.25毫克，全案依公共危險罪送辦。

今凌晨0時40分許，高市三民第二分局民族派出所接獲110報案，指三民區正興路163巷內發生交通事故，警方到場發現蔡男自行走出肇事車輛，並表示手部可能骨折。

蔡男隨後被送往高醫救治，蔡男嘴唇、肢體擦傷，右前臂橈尺骨骨折需要開刀、住院治療，警方實施酒精濃度測試，經檢測呼氣酒測值竟高達每公升1.25毫克，全案依公共危險罪移請偵辦。

警方調閱肇事車輛行車紀錄器，當時蔡男獨自駕駛該自小客車由正興路轉進正興路163巷，於巷內逆向行駛，不慎撞擊到路旁路燈桿，車內2顆安全氣囊爆開。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 蔡男今凌晨酒後駕車撞路燈造成車頭毀損。（記者方志賢翻攝）

    蔡男今凌晨酒後駕車撞路燈造成車頭毀損。（記者方志賢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：酒駕男自撞路燈受傷 酒測值高達每公升1.25毫克


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.