婦張羅老伴午餐體力不支 警伸援手助返家

2017-03-14 12:14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區86歲葉姓老婦人，為了讓老伴能吃頓好料，日前中午獨自到住家附近的市場買菜，孰料因為四處奔波忙著買菜，最後因為體力不支，坐在路邊休息，恰巧新莊警分局泰山分駐所警員許郡展、廖信鈐巡邏經過，立即上前關心。

葉婦向警員表示，為了要張羅丈夫的午餐，上午跑到菜市場買菜，沒想到返家時因為身體不適才坐在路邊休息，警員評估葉婦僅是體力不支，無須送醫，隨後開著巡邏車護送婦人返家。

家中等候的老翁見妻子坐著警車回來，經一番解釋後，才知原來是警察的熱心協助，一再向警方表達謝意，也心疼老伴張羅午餐的奔波辛勞，頻頻向警方點頭致謝：「還好有你們！」